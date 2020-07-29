Норма затронет только тех чиновников, которые обязаны сдавать декларации о доходах, и их родственников.

Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников. Отмечается, что в случае принятия поправок в Гражданский кодекс конфискация доходов неизвестного происхождения затронет лишь госслужащих. Об этом пишет "Интерфакс".

Норма затронет только тех чиновников, которые обязаны сдавать декларации о доходах, и их родственников.

Ранее мы писали, что Минфин готовит поправки для перечисления в Пенсионный фонд конфискованных средств, законность получения которых невозможно доказать. Отмечается, что законопроект передан в кабмин. Новые нормы могут принять в декабре 2020 года. Поправки в Гражданский кодекс позволят конфисковать не только имущество, законность получения которого нельзя доказать, но и деньги, если законность их получения нельзя доказать.