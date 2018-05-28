Снаряд времен ВОВ нашли в Красносельском районе

Мину обнаружили во время земельных работ на Лиговском путепроводе.

В воскресенье, 24 марта, в Красносельском районе Петербурга обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу и области.

Минометную мину нашли во время земельных работ на Лиговском путепроводе. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии. Они обследовали снаряд и передали его саперам Западного военного округа для дальнейшей утилизации.

Ранее мы писали, что опасный снаряд времен ВОВ был найден у станции "Проспект Большевиков".

Фото: Piter.TV