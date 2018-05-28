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Снаряд времен ВОВ нашли в Красносельском районе
Сегодня, 10:37
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Alena_Zinovieva

Снаряд времен ВОВ нашли в Красносельском районе

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Мину обнаружили во время земельных работ на Лиговском путепроводе.

В воскресенье, 24 марта, в Красносельском районе Петербурга обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу и области.

Минометную мину нашли во время земельных работ на Лиговском путепроводе. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии. Они обследовали снаряд и передали его саперам Западного военного округа для дальнейшей утилизации.

Ранее мы писали, что опасный снаряд времен ВОВ был найден у станции "Проспект Большевиков".

Фото: Piter.TV

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Теги: боевой снаряд, мина времен вов, опасная находка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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