На парковке Пулково проверили подозрительную машину с торчащими проводами

Странная конструкция оказалась не опасна.

Вечером 4 ноября группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти проверила подозрительную "КИА", оставленную на парковке аэропорта Пулково. В салоне автомобиля к подголовнику пассажирского кресла был прикручен сверток с торчащими проводами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В правоохранительные органы обратился один из пассажиров Пулково около семи вечера. Парковку с подозрительной машиной оцепили, на место вызвали оперативные службы. Движение для автомобилистов ограничивать не стали.

В 20:21 проверка была завершена, при этом вскрывать машину не пришлось. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что пассажир принял за опасную находку рулон бумажных полотенец и наушники. Пользователи интернета предположили, что владелец автомобиля хочет собрать устройство для прослушивания музыки.

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Фото: 78.rosguard.gov.ru