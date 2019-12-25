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На парковке Пулково проверили подозрительную машину с торчащими проводами
Сегодня, 7:27
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Alena_Zinovieva

На парковке Пулково проверили подозрительную машину с торчащими проводами

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Странная конструкция оказалась не опасна.

Вечером 4 ноября группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти проверила подозрительную "КИА", оставленную на парковке аэропорта Пулково. В салоне автомобиля к подголовнику пассажирского кресла был прикручен сверток с торчащими проводами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В правоохранительные органы обратился один из пассажиров Пулково около семи вечера. Парковку с подозрительной машиной оцепили, на место вызвали оперативные службы. Движение для автомобилистов ограничивать не стали.

В 20:21 проверка была завершена, при этом вскрывать машину не пришлось. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что пассажир принял за опасную находку рулон бумажных полотенец и наушники. Пользователи интернета предположили, что владелец автомобиля хочет собрать устройство для прослушивания музыки.

Ранее мы писали, что на проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли мину времен войны.

Фото: 78.rosguard.gov.ru

Теги: опасная находка, разминирование, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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