Минтруд считает, что в России постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда. С заявлением выступила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
По её словам, в РФ на данный момент насчитывается 2,4 миллиона безработных. В сентябре их было 3,4 миллиона.
Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться.
Елена Мухтиярова, замминистра труда и социальной защиты РФ
Ранее Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.
Фото: pixabay.com
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