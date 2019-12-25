В РФ на данный момент насчитывается 2,4 миллиона безработных.

Минтруд считает, что в России постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда. С заявлением выступила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

По её словам, в РФ на данный момент насчитывается 2,4 миллиона безработных. В сентябре их было 3,4 миллиона.

Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться. Елена Мухтиярова, замминистра труда и социальной защиты РФ

Ранее Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.

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