Минтруд назвало количество ветеранов Великой Отечественной войны

Всего в РФ живет 1,28 млн инвалидов и ветеранов ВОВ.

Министерство труда опубликовало количество ветеранов Великой Отечественной войной, проживающих на территории России. По данным на 1 апреля 2019 года в стране осталось 75 495 человек, имеющих прямое отношение к вооруженному конфликту 41-45 годов.

Также в Минтруде рассказали, что 96 323 человек, награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 103 715 россиян являются бывшими несовершеннолетними узниками фашизма, 144 человека – бывшие совершеннолетние узники режима Гитлера. Количество вдов инвалидов и участников войны составляет 240 352 гражданина, а тружеников тыла – 762 626 человек.

Всего в РФ живет 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, в том числе.

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