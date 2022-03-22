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Минтранс сообщил о переводе почти 800 самолетов в российский авиационный реестр

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В РФ рассказали, что Запад арестовал 78 российских самолетов.

Министерство по транспорту России сообщило о переводе почти 800 самолетов в отечественный авиационный реестр из 1300 единиц. Виталий Савельев подчеркнул на заседании профильного комитета по экономическим вопросам в Совете Федерации, что практически "потеряны" и арестованы Западом 78 воздушных машин.

Перевели (почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании … "Потеряли" 78 машин.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Чиновник объяснил законодателям, что на момент введения санкций у России было 1 367 воздушных гражданских машин. Из них 78 самолетов арестованы в иностранных государствах. Они уже не вернутся в Россию.

Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: авиационный реестр, виталий савельев, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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