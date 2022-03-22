Минтранс сообщил о переводе почти 800 самолетов в российский авиационный реестр

Министерство по транспорту России сообщило о переводе почти 800 самолетов в отечественный авиационный реестр из 1300 единиц. Виталий Савельев подчеркнул на заседании профильного комитета по экономическим вопросам в Совете Федерации, что практически "потеряны" и арестованы Западом 78 воздушных машин.
Перевели (почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании … "Потеряли" 78 машин.
Виталий Савельев, глава Минтранса РФ
Чиновник объяснил законодателям, что на момент введения санкций у России было 1 367 воздушных гражданских машин. Из них 78 самолетов арестованы в иностранных государствах. Они уже не вернутся в Россию.
Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету.
Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
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