Минтранс сообщил о переводе почти 800 самолетов в российский авиационный реестр

В РФ рассказали, что Запад арестовал 78 российских самолетов.

Министерство по транспорту России сообщило о переводе почти 800 самолетов в отечественный авиационный реестр из 1300 единиц. Виталий Савельев подчеркнул на заседании профильного комитета по экономическим вопросам в Совете Федерации, что практически "потеряны" и арестованы Западом 78 воздушных машин.

Перевели (почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании … "Потеряли" 78 машин. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Чиновник объяснил законодателям, что на момент введения санкций у России было 1 367 воздушных гражданских машин. Из них 78 самолетов арестованы в иностранных государствах. Они уже не вернутся в Россию.

Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации