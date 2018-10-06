Минтранс пообещал увеличить уставный капитал РЖД на 162 млрд рублей

Виталий Савельев оценил инвестиции в развитие компании.

Российское министерство по транспорту пообещало увеличить уставный капитал РЖД на 162 млрд рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании федерального правительства сделал профильный министр по транспорту Виталий Савельев. Чиновник заметил, что денежные средства направят на дальнейшую реализацию проекта развития Центрального транспортного узла, а также квантовых коммуникаций и покупку нового современного подвижного состава. В текущий момент уставный капитал РЖД составляет более 3,2 трлн рублей.

Для формирования дополнительных источников инвестиций до конца текущего года запланировано суммарное увеличение уставного капитала РЖД на 162 млрд рублей. В том числе, по решению правительства, с 2024 года 45,5 млрд рублей. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Погрузка грузов на сети РЖД в 2024 году увеличится на 1,7%.

Фото и видео: Правительство России