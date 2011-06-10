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Погрузка грузов на сети РЖД в 2024 году увеличится на 1,7%

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Виталий Савельев рассказал о показателях рл перевозке пассажиров и грузов в стране.

Погрузка грузов по сети РЖД в 2024 году увеличится на 1,7%, до 1,265 миллиардов  тонн. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании российского правительства сделал министр по транспорту Виталий Савельев. Чиновник объяснил коллегам, что  грузооборот для компании составит 3,4 триллионов тонно-километров (рост показателя на 3,4%), а пассажирооборот увеличится только на один процент, до 128 млрд пассажиро-километров.

Все показатели деятельности РЖД в 2024 году сформированы с существенным ростом к текущему году. [….] Погрузка грузов оценивается 1 млрд 265 млн тонн, с ростом к текущему году на 1,7%.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Савельев сообщил, что новые регионы могут получить более 600 автобусов в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России

Теги: виталий савельев, железная дорога, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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