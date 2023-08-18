Савельев сообщил, что новые регионы могут получить более 600 автобусов в 2023 году

В Минтрансе рассказали об обновлении парка общественного транспорта.

Российское министерство по транспорту планирует передать новым регионам более 600 автобусов различного класса в 2023 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании президиума Государственного совета сделал глава профильного ведомства Виталий Савельев. Чиновник заметил, что в рамках работы по обновлению общественного транспорта внимание будет уделено Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Он пояснил, что до 2030 года в целях удовлетворения потребностей всех субъектов страны по текущей проблеме для отрасли потребуется дополнительно около одного триллиона рублей инвестиций различного уровня.

В 2022 году обеспечена передача порядка 400 автобусов различных классов, более 460 школьных автобусов. В текущем году по линии Минтранса запланирована передача еще более 600 автобусов различных классов. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Пассажироперевозки в России за первое полугодие увеличились до 7,3 млрд человек.

Фото и видео: Правительство России