Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

Благодаря новому варианту номинальные траты могут сократиться с 1,7 до 1,4 триллиона рублей.

Минтранс и РЖД предлагают новый вариант финансирования строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил "Коммерсант".

Благодаря новому варианту номинальные траты могут сократиться с 1,7 до 1,4 триллиона рублей. Проект планируют поделить на три этапа: Москва – Крюково (42 км), Крюково – Обухово (630 км) и Обухово – Санкт-Петербург (12 км).

При том участок Москва – Крюково хотят финансировать за счет федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла". Участок до Петербурга – за счет РЖД. Самую большую часть трассы планируется включить в план модернизации инфраструктуры с реализацией по корпоративно-концессионной схеме.

По новому плану, строительство должно начать в 2022 году и завершиться в 2027 году.

Ранее в РЖД решили отказаться от сноса исторического вокзала в Токсово.

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