Минстрой предложил сдавать все новые квартиры с минимальной отделкой

Минстрой РФ предложил обязать застройщиков сдавать жилье в эксплуатацию уже с минимальной отделкой. Об этом сообщил Петербургский Дневник.
Такое предложение полностью совпадает потребностями среднестатистических покупателей.
Отметим, что на данный момент большая часть квартир сдается с чистовой отделкой. Причина - конкурентное преимущество среди остальных девелоперских компаний.
Заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой" Максим Жабин заявил, что серьезного скачка цен на квартиры из-за такого требования Минстрой ожидать не стоит.
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