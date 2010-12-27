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Минстрой предложил сдавать все новые квартиры с минимальной отделкой
Сегодня, 20:47
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IRINA_CHALKINA
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Минстрой предложил сдавать все новые квартиры с минимальной отделкой

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Такое предложение совпадает с потребностями покупателей.

Минстрой  РФ предложил обязать застройщиков сдавать жилье в эксплуатацию уже с минимальной отделкой. Об этом сообщил Петербургский Дневник.

Такое предложение полностью совпадает потребностями среднестатистических покупателей.

Отметим, что на данный момент большая часть квартир сдается с чистовой отделкой. Причина - конкурентное преимущество среди остальных девелоперских компаний.

Заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой" Максим Жабин заявил, что серьезного скачка цен на квартиры из-за такого требования Минстрой  ожидать не стоит.

Фото: Pixabay

 

 

Теги: жилье , застройщики рф , минстрой рф
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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