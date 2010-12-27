Минстрой предложил сдавать все новые квартиры с минимальной отделкой

Такое предложение совпадает с потребностями покупателей.

Минстрой РФ предложил обязать застройщиков сдавать жилье в эксплуатацию уже с минимальной отделкой. Об этом сообщил Петербургский Дневник.

Такое предложение полностью совпадает потребностями среднестатистических покупателей.

Отметим, что на данный момент большая часть квартир сдается с чистовой отделкой. Причина - конкурентное преимущество среди остальных девелоперских компаний.

Заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой" Максим Жабин заявил, что серьезного скачка цен на квартиры из-за такого требования Минстрой ожидать не стоит.

Фото: Pixabay