Заявляется, что это необходимо для того, чтобы не допустить необоснованного повышения цен на базовые продукты.

Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны и яйца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что вопрос цен на базовые продукты питания рассматривался 20 января на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК. Тогда было озвучено, что рост цен на некоторые базовые категории товаров должен вызывать повышенное внимание со стороны региональных властей.

Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен. цитата из сообщения Минсельхоза

Заявляется, что это необходимо для того, чтобы не допустить необоснованного повышения цен на базовые продукты. Сейчас министерство не видит явных причин для этого и считает меры, принятые правительством для стабилизации цен на базовые продукты, достаточными.

Ранее мы писали, что более 302 тысяч французских яиц не пустили в Ленобласть.

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