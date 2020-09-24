Минсельхоз потребовал от властей регионов усилить поддержку овощеводов

Чиновники обеспокоены прогнозами о снижении производительности по ряду регионов.

Минсельхоз РФ потребовал от региональных властей увеличить поддержку овощеводов. Это необходимо, чтобы за пять лет рост урожая составил 10%. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас чиновники обеспокоены прогнозами о снижении производительности по ряду регионов. Дело в том, что эта ситуация не позволит достичь показателей из доктрины продовольственной безопасности. Кроме того, могут вырасти и цены.

О предполагаемом падении урожая овощей открытого грунта сообщили в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях. Урожай картофеля также упадет в Нижегородской и Ярославской областях.

Как заявил замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов, по этой причине прогнозы необходимо пересмотреть. Для этого региональные власти должны оказать овощеводам финансовую поддержку.

По информации издания, на эти цели предусмотрено 34,4 млрд рублей. Однако директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что поддержка может дать обратный эффект, если расходы не будут увеличены. По его словам, главная проблема в том, что производители не могут понять потребность рынка в овощах.

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