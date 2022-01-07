Минпросвещения планирует до конца года утвердить единую систему оплаты труда для учителей

Сергей Кравцов рассказал о проекте по прозрачной системе начисления денег учителям.

Российское министерство по просвещению планирует утвердить единую систему оплаты труда для педагогических сотрудников до конца 2023 года. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник пояснил, что сейчас школы по-разному начисляют заработную плату учителям. Эксперт добавил, что на текущий момент по стране фиксируется определенный перекос по зарплатам. Когда федеральные власти внедрят прозрачный подход с конкретными и понятными критериями начисления оплаты труда и стимулирующих выплат.

Основные подходы этой системы уже разработаны. Мы систематизировали стимулирующие выплаты, сегодня у нас уже подготовлен четкий перечень, мы надеемся, что до конца года этого мы его утвердим. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Кравцов: более 75% выпускников педагогических вузов идут работать в школы.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live