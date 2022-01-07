Глава Минпросвещения оценил привлекательность работы учителем в стране.

Юолее 75% выпускников российских педагогических вузов идут работать в школы. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник пояснил ведущему, что в 2023 году подано 385 тысяч заявлений от выпускников на поступление в педагогические вузы

Это на 100 тыс. больше, чем было в прошлом году. Важен вопрос трудоустройства. Более 75% выпускников педвузов идут в школы.... Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Киевский режим зомбировал детей, заявил Кравцов.

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