Минпросвещения: летняя оздоровительная кампания в России идет штатно

Кравцов оценил эпидситуацию в летних детских лагерях.

В Минпросвещения заявили, что летняя оздоровительная кампания в России идет штатно. Такое заявление на слушаниях в Общественной палате по вопросам совершенствования образовательной системы РФ сделал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник подчеркнул, что специалисты фиксируют только единичные случаи инфицирования в рамках кампании.

Мы ситуацию мониторим, на постоянном контроле у нас находится. Да, мы фиксируем случаи точечные, единичные заболевания, но это некритично, мы сразу здесь реагируем. Мы также надеемся, что летняя оздоровительная кампания завершится в штатном режиме. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что новый учебный год в России должен начаться в очном формате. При этом чиновники будут наблюдать за эпидемиологической обстановкой по регионам. В этом вопросе Кравцов видит приоритет сохранения здоровья как школьников, так и педагогов, родителей, дирекции учебных учреждений.

Глава Минпросвещения выступил против дистанционного обучения школьников.

Видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации