В Минпромторге прокомментировали информацию о расходах Мантурова в зарубежных поездках

В министерстве пояснили, что все траты в командировках проверяются аудиторами.

В Минпромторге прокомментировали информацию о миллионных расходах Дениса Мантурова во время командировок. В министерстве пояснили, что все траты в командировках проверяются аудиторами. Об этом пишут "РИА Новости".

Ранее специалисты регионального антикоррупционного центра "Трансперенси интернешнл Россия" опубликовали результаты расследования, в котором уличили Минпромторг в огромных расходах на командировки сотрудников. В частности, в документе предоставлялась информация о тратах главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. К слову, в 2016 году во время рабочей поездки в Джакарту он снимал номер в The Ritz-Carlton за 218 408 рублей в сутки. В этом же году Мантуров посетил Шанхай, где за ночь в отеле The Peninsula Shanghai отдал 1,388 млн рублей.

В Минпромторге подчеркнули, что расходы на зарубежные поездки сотрудников согласовываются при составлении бюджета. При этом решение о командировке главы министерства принимается на уровне правительства.

Фото: minpromtorg.gov.ru