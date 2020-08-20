Дальнейшие решения будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Минобрнауки не планирует переносить начало учебного года в вузах. Об этом сказано на сайте российского министерства со ссылкой на департамент государственной политики в сфере высшего образования.

В 2019-2020 учебном году в России обучалось порядка 300 тыс. иностранных студентов из Китая, Казахстана, Туркменистана, Индии и других стран. Эпидемия коронавируса заставила многих вернуться домой и продолжить учиться дистанционно. На данный момент вернуться в Россию могут граждане Танзании, Турции, Великобритании, Швейцарии и Абхазии. Кроме того, такую возможность имеют лица, имеющие вид на жительство либо иной другой документ, который подтверждает право на постоянное проживание в странах. Те, кто возвращается на территорию РФ должны сдать тест на коронавирус и пройти двухнедельный карантин. Только после этого они могут вернуться к учебному процессу.

Ранее мы сообщили, что МИД Литвы запретил Лукашкенко въезд в страну.

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