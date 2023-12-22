Минобороны сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ ударной группой ВКС

Экипажи отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Минобороны России сообщило о срыве ротации подразделений украинских войск ударной группой армейской авиации ВКС.

На опубликованном видео экипажи вертолетов Ка-52м, Ми-35 и Ми-8 отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Удар выполнялся по координатам наводчика. После выполнения боевой задачи ударная группа осуществила противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулась на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр".

Видео: Минобороны России