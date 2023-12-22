Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"

В зоне СВО военнослужащие успешно выполнили задачу.

Российские штурмовые самолеты Су-25 от Воздушно-космических сил страны нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, размещенных в зоне ответственности "Центральной" группировки войск на территории проведения специальной военной операции. Экипажи уничтожили спецтехнику противника и живую силу. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что после применения авиационных средств поражения летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Затем передовой авиационный наводчик доложил командованию о том, что все указанные цели ВСУ были успешно поражены.

Получили задачу по поражению живой силы противника. По самому своему прямому назначению поддерживаем своих боевых товарищей на переднем крае. Выполнили взлет из положения, дежурство на земле, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс на предельно малой высоте. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с расчетными параметрами. летчик Даниил

Дополнительно военнослужащие разместили в социальных сетях ролик, на котором видно, как самолет готовится к вылету, разгоняется и взлетает, а затем на минимальной высоте выходит в район атаки. Кадры засняли момент, при котором ракеты попадают в цель.

МО РФ сообщило о сбитом в воздушном бою гексакоптере ВСУ "Баба-яга".

Фото и видео: Минобороны России