МО РФ сообщило о сбитом в воздушном бою гексакоптере ВСУ "Баба-яга"

Военнослужащие показали видео боя в зоне СВО.

Российские десантники при помощи FPV-дрона сбили в воздушном пространстве над Херсонской областью ударный гексакоптер Вооруженных сил Украины типа "Баба-яга". Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне, продемонстрировав в социальных сетях кадры сражения в зоне проведения специальной военной операции.

Запустив с левого берега Днепра FPV-дрон для уничтожения живой силы и техники ВСУ на правом берегу, оператор российского БПЛА заметил гексакоптер типа "Баба-яга", который летел в направлении наших позиций для сброса мин. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие заметили, что набрав высоту, оператор российского беспилотника зашел на удобную траекторию, где устройство протаранило сверху дрон противника. Украинский гексакоптер взорвался, после чего упал на территории Вооруженных сил РФ. Он не причинил вреда военнослужащим и объектам на земле.

ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки "Юг".

Фото и видео: Минобороны России