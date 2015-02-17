Миссия выполнена в Кушугуме.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Запорожской области военными уничтожен склад боеприпасов для РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS американского производства. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 26 ноября сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что миссия выполнена близи населенного пункта Кушугум.

Дополнительно, в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки военными были поражены две украинские установки РСЗО "Град". Они располагались на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области. Также средствами противовоздушной обороны были ликвидированы три украинских ударно-разведывательных дрона. Беспилотники летали над населенным пунктом Червоный Чабан в Херсонской области. Средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы HIMARS, пролетевших над Мирным в Херсонской области.

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Фото и видео: Минобороны России