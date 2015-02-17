  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:03
184
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS

0 0

Миссия выполнена в Кушугуме.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Запорожской области военными уничтожен склад боеприпасов для РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS американского производства. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 26 ноября сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что миссия выполнена близи населенного пункта Кушугум.

Дополнительно, в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки военными были поражены две украинские установки РСЗО "Град". Они располагались на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области. Также средствами противовоздушной обороны были ликвидированы  три украинских ударно-разведывательных дрона. Беспилотники летали над населенным пунктом Червоный Чабан в Херсонской области. Средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы HIMARS, пролетевших над Мирным в Херсонской области.

Минобороны заявило о предотвращении атаки ВСУ на село в ЛНР на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, запорожская область, запорожье, игорь конашенков, кушугум, минобороны, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии