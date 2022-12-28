Минобороны сообщило об уничтожении более 170 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине более 170 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков во время регулярного брифинга с журналистами от 28 декабря. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что речь идет о личном составе 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, а также 103-й бригады территориальной обороны в Луганской и Донецкой народных республиках.

Огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское, Терны, а также Серебрянского лесничества. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно ВС РФ уничтожило на направлении два бронетранспортера и четыре пикапа противника.

Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России