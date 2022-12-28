Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации

Борты Ми-35 и Ми-28 выполнили на СВО задачу по уничтожению техники ВСУ и командных пунктов противника.

Российское министерство по обороне показало кадры работы ударных многоцелевых вертолетов Ми-35 и Ми-28 от армейской авиации, находящиеся в зоне специальной военной операции. Экипажи Западного военного округа продемонстрировали подготовку к боевым вылетам, а также нанесение воздушных ударов при помощи управляемых и неуправляемых ракет во время пролетов на предельно малых высотах. Дополнительно на видео специалисты засняли момент поражения целей противника и возвращение воздушных машин на аэродром базирования. В ходе очередного задания летчики смогли ликвидировать замаскированные силами Вооруженных сил Украины командные пункты и бронированная техника.

Экипажи вертолетов ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки. пресс-служба Минобороны РФ

Инженер авиационного комплекса, бортовой техник с позывным "№7" отметил, что в ходе миссии на СВО один из вертолетов Ми-35 получил повреждения. В общей сложности боевая машина выдержала свыше четырех повреждений. Речь идет о следах разорвавшейся рядом с бортом украинской зенитной ракеты. Эксперт положительно оценил работу бортового комплекса, который позволяет пилотам "уводить" зенитные ракеты от вертолета. На ремонтные работы техники у рабочих ушло не более одного дня.

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России