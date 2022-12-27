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ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии и ракетных войск на СВО.

Вооруженные силы России уничтожили более 70 представителей Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 декабря официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что дополнительно было поражено шесть единиц боевой техники ВСУ, установленной в районах Пречистовки и Успеновки Донецкой народной республики. Речь идет о четырех бронированных машинах и двух пикапах.

В результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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