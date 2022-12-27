ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска

Вооруженные силы России поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, расположенный в районе города Краматорска. Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Гененрал-лейтенант РФ пояснил, что миссия выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции силами ракетных войск и артиллерии.
Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Уточняется, что также были поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.
ВС России поразили подразделения украинской бригады теробороны в ДНР.
Фото и видео: Минобороны России
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