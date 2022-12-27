ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска

Операция выполнена на последние сутки СВО.

Вооруженные силы России поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, расположенный в районе города Краматорска. Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Гененрал-лейтенант РФ пояснил, что миссия выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции силами ракетных войск и артиллерии.

Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Уточняется, что также были поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

ВС России поразили подразделения украинской бригады теробороны в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

