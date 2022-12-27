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ВС России поразили подразделения украинской бригады теробороны в ДНР

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Игорь Конашенков рассказал об операции вблизи Торского.

Вооруженные силы России поразили боевое подразделения украинской бригады территориальной обороны, расположенной на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что за последние сутки проведения специальной военной операции противник лишился в районе свыше 40 человек личного состава. Дополнительно ВС РФ при помощи огня артиллерии ликвидировали подразделения 11-й бригады территориальной обороны Украины, которые находились вблизи населенного пункта Торское.

Потери противника за сутки на Красно-Лиманском направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало ночные вылеты патрулей Су-35С и Су-30СМ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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