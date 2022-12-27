Минобороны показало ночные вылеты патрулей Су-35С и Су-30СМ

В рамках одного вылета самолеты уничтожили борт противника на СВО.

Российское министерство по обороне показало ночные вылеты патрулей многоцелевых самолетов-истребителей Су-35С и Су-30СМ от Воздушно-космических сил Вооруженных сил России. Известно, что пилоты выполняют задания в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-служба военного ведомства продемонстрировала, как экипажи готовят воздушные суда к патрулированию в темное время суток, что именно видят летчики из кабины самолета, а также как борта возвращаются на авиационную базу после выполнения боевой миссии. Известно, что полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. В рамках одного из вылетов военные ликвидировали самолет ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России