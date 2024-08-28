Задача выполнена на донецком направлении СВО "Югом".

Российские артиллеристы из "Южной" группировки войск сорвали ротацию личного состава подразделений Вооруженных сил Украины под населенным пунктом Красногоровка. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны в социальных сетях. Известно, что боевая задача выполнена на донецком направлении. Очередную попытку армии киевского режима ротироваться и доставить на огневые позиции боекомплект выявила воздушная разведка. Вместе с живой силой наши военнослужащие уничтожили также бронированную машину противника, а также их автомобили для подвоза снарядов.

Военных ВСУ готовят к атаке химическими боеприпасами из западной артиллерии.

Фото и видео: Минобороны России