Минобороны: российские войска уничтожили БМП CV-90 в приграничном районе Курской области

В боевых действиях участвовали военнослужащие разведывательного подразделения.

Вооруженные силы России уничтожили БМП CV-90 украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В боевых действиях участвовали военнослужащие разведывательного подразделения. С помощью беспилотников им удалось выявить пути подвоза боекомплекта и продовольствия противника. Разведчики группировки заминировали маршруты передвижения. В результате военнослужащие ВСУ наехали на одну из установленных мин. Также сообщается, что живая сила противника была поражена сбросами боеприпасов.

Ранее Минобороны показало работу вертолетов ВКС РФ в курском приграничье.

Видео: Минобороны России