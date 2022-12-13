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Минобороны: российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области

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Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Одесской области уничтожили ангар с украинскими беспилотными летательными аппаратами противника. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 380 украинских военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, одесская область, сво, сухой лиман
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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