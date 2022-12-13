Минобороны: российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Одесской области уничтожили ангар с украинскими беспилотными летательными аппаратами противника. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ".
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 380 украинских военных на Донецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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