Минобороны: ВС России уничтожили свыше 380 украинских военных на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО в регионе боевых действий.

Подразделения "Южной" группировки российских Вооруженных сил за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине при поддержке боевой авиации и артиллерии уничтожили более 380 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате активных действий подразделений уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 10 автомобилей, пикап, а также 2 самоходные гаубицы "Гвоздика". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России