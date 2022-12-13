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Минобороны: ВС России уничтожили свыше 380 украинских военных на Донецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО в регионе боевых действий.

Подразделения "Южной" группировки российских Вооруженных сил за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине при поддержке боевой авиации и артиллерии уничтожили более 380 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате активных действий подразделений уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 10 автомобилей, пикап, а также 2 самоходные гаубицы "Гвоздика".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донбасс, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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Стариченков Миша
Сегодня 15:18

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