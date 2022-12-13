Минобороны: ВС России уничтожили свыше 380 украинских военных на Донецком направлении

Подразделения "Южной" группировки российских Вооруженных сил за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине при поддержке боевой авиации и артиллерии уничтожили более 380 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.
В результате активных действий подразделений уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 10 автомобилей, пикап, а также 2 самоходные гаубицы "Гвоздика".
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Парни, надеюсь и вам настигнет такое же счастье, как и меня. Трахаю почти каждые 3-4 дня новую девушку! Пару кепель и любая отдастся уже через 5 минут и такое вытворяет что я просто в шоке. Честно - не ожидал ТАКОГО эффекта. Это НЕЧТО, а узнал о нем здесь ----- http://redirect.sk/stattya