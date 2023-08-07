Минобороны: российские военные улучшили положение на Купянском направлении

За последние трое суток продвижение составило 11 километров по фронту.

Вооруженные силы России улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе наступательных действий российские войска улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое. За последние трое суток продвижение составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52.

Видео: Минобороны России