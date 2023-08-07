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Минобороны: российские военные улучшили положение на Купянском направлении

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За последние трое суток продвижение составило 11 километров по фронту.

Вооруженные силы России улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе наступательных действий российские войска улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое. За последние трое суток продвижение составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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