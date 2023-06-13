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Минобороны: российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска

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Атаки войск противника были отражены в направлении населенного пункта Клещеевка.

Вооруженные силы России  отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки войск противника были отражены в направлении населенного пункта Клещеевка (ДНР). В результате выполненных действий вклинения противника в оборону российских подразделений не допущено. В ходе боев были уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ранее Минобороны показало видео захвата российскими войсками немецких танков Leopard.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вооруженные силы россии, днр, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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