Минобороны: российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска

Атаки войск противника были отражены в направлении населенного пункта Клещеевка.

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки войск противника были отражены в направлении населенного пункта Клещеевка (ДНР). В результате выполненных действий вклинения противника в оборону российских подразделений не допущено. В ходе боев были уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ранее Минобороны показало видео захвата российскими войсками немецких танков Leopard.

Видео: Минобороны России