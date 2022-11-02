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Минобороны: российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников

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Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе 24 снаряда РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Снигиревка, Ищенка, Веровка, Обрывка (Херсонская область), Оборотновка и Викторовка (оба - ЛНР), Орлянка, Владимировка, Граково и Польное (ДНР). Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах четырех населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили около 250 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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