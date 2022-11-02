Минобороны: российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников

Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе 24 снаряда РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Снигиревка, Ищенка, Веровка, Обрывка (Херсонская область), Оборотновка и Викторовка (оба - ЛНР), Орлянка, Владимировка, Граково и Польное (ДНР). Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах четырех населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили около 250 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России