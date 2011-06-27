Минобороны: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Старомлыновка (ДНР), Работино (Запорожская область), Корсунка (Херсонская область), Пшеничное и Новокраснянка (ЛНР). Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения.

Видео: Минобороны России