Минобороны: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Старомлыновка (ДНР), Работино (Запорожская область), Корсунка (Херсонская область), Пшеничное и Новокраснянка (ЛНР). Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения.
Видео: Минобороны России
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