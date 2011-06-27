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Минобороны: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Старомлыновка (ДНР), Работино (Запорожская область), Корсунка (Херсонская область), Пшеничное и Новокраснянка (ЛНР). Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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