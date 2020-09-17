Военные хотят добавить пункт в статью 35 закона "О государственной границе".

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России. Соответствующий проект появился на портале нормативных актов. Чиновники предложили добавить в статью 35 закона "О государственной границе" новый пункт. Он определит действия, которые военные смогут применять в отношении кораблей и судов, нарушающих морскую границу с РФ. Согласно ожесточенным предложениям, боевая авиация сможет атаковать иностранные объекты предупредительными ударами. При этом снаряды будут выпускаться перед морскими и речными судами.

Напомним, что действующий нормативный акт подразумевает использование любых видов оружия для пресечения вооруженных вторжений в РФ. Этим пунктом закона могут пользоваться пограничные службы и представители ФСБ. Однако до начала нападения силовикам требуется показать готовность к открытию огня по противнику.

Су-27 перехватил британский самолет-разведчик над Черным морем.

Видео: YouTube / Минобороны России

