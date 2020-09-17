Иностранный самолет не пересек госграницу России.

Российский самолет Су-27 перехватил британский самолет-разведчик над Черным морем. Об этом рассказали представители Национального центра управления обороной России. По данным специалистов, над акваторией был замечен борт RC-135 ВВС Великобритании. Навстречу цели был отправлен экипаж истребителя из РФ. В операции были задействованы силы Южного военного округа.

Экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании сообщение Центра

Военные рассказали, что не допустили нарушения государственной границы иностранным самолетом. После разворота британского борта, российский экипаж вернулся на аэродром базирования.

Два российских Ту-22М3 совершили полет над Черным морем.

Видео: Минобороны России