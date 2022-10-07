Минобороны показало работу экипажей вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации

Экипажи выполняют по несколько вылетов в день.

Российское министерство по обороне показало работу экипажей боевых вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции, находящейся в составе армейской авиации от Западного военного округа. Ролик опубликован утром 7 сентября пресс-службой профильного ведомства. В кадре показана работа пилотов и использование летчиками воздушных ударных средств. Известно, что экипажи на текущий момент выполняют задачи по ликвидации бронированной техники и объектов инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Эксперт добавили, что летчики на вертолетах ежедневно отрабатывают по несколько боевых вылетов. Новые цели от разведывательного управления приходят на СВО регулярно.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей штурмовой авиации.

Фото и видео: Минобороны России