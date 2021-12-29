Минобороны показало пуски крылатых и баллистических ракет на учениях

Военные показали запуск "Калибра", "Кинжала", "Циркона", работу "Искандер-М".

Министерство обороны России опубликовало видеокадры учений сил стратегического сдерживания. Мероприятия проводились под контролем и руководством Верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Путина. В частности, военнослужащие проверили боеготовность гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Операция выполнена специалистами из Воздушно-космических сил РФ. Организованы стрельбы из отечественного оперативно-тактического комплекса "Искандер", реализованы вылеты стратегических самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС. На роликах также представлены корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов России. Экипажи боевых судов выполнили запуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон".

С "Плесецка" запустили баллистическую ракету "Ярс".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

