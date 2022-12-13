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Минобороны показало подготовку экипажей танков Т-90М "Прорыв"

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Военные ЦВО рассказали об обучении водителей, механиков, командиров и операторов-наводчиков техники.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры подготовки экипажей танков Т-90М "Прорыв" от Центрального военного округа по борьбе с новейшими машинами иностранного производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Специалисты добавили, что тренировки проводятся на импровизированных классах на территории одного из тылового полигона. Инструктора учат новоприбывших тактическим маневрам и особенностям ведения боевых действий. Наводчики, операторы и командиры тяжелой техники обучаются отдаче приказов и выполнению огню по мишеням из пушек с калибром в 125-мм и зенитных пулеметов с калибром 7,62-мм. Дистанция огневой мощи достигает четырех километров.

В ходе подготовки экипажи танков Т-90М "Прорыв" изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной.

пресс-служба Минобороны России

Известно, что механики-водители оттачивают свои умения и управление боевой машиной по естественным препятствиям.

Мобилизованные артиллеристы при помощи "Гиацинт-Б" спасли два взвода пехоты.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, прорыв, сво, т-90м, танки, цво, центральный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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