Минобороны показало подготовку экипажей танков Т-90М "Прорыв"

Военные ЦВО рассказали об обучении водителей, механиков, командиров и операторов-наводчиков техники.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры подготовки экипажей танков Т-90М "Прорыв" от Центрального военного округа по борьбе с новейшими машинами иностранного производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Специалисты добавили, что тренировки проводятся на импровизированных классах на территории одного из тылового полигона. Инструктора учат новоприбывших тактическим маневрам и особенностям ведения боевых действий. Наводчики, операторы и командиры тяжелой техники обучаются отдаче приказов и выполнению огню по мишеням из пушек с калибром в 125-мм и зенитных пулеметов с калибром 7,62-мм. Дистанция огневой мощи достигает четырех километров.

В ходе подготовки экипажи танков Т-90М "Прорыв" изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной. пресс-служба Минобороны России

Известно, что механики-водители оттачивают свои умения и управление боевой машиной по естественным препятствиям.

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Фото и видео: Минобороны России