Минобороны показало кадры встречи подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре

Силы РФ подошли в регион с севера.

Минобороны России показало кадры встречи подразделений Вооруженных сил РФ и Луганской народной республики в Новоайдаре. Глава местной пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко объявил о том, что подразделения республики соединились с передовыми частями соседнего государства. В свою очередь российская сторона пришла с северного направления. Соединение сил зафиксировано в регионе 3 марта.

Напомним, что в российском военном ведомстве ранее говорили о том, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль три населенных пункта: Чистополье, Новополтавку и Жовтневое. Также ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по резервной телевышке в Киеве.

Минобороны России сообщило об освобождении Балаклеи от украинских националистов.

Фото и видео: Минобороны России