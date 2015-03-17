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Минобороны показало кадры уничтожения огневых позиций РСЗО "HIMARS"

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Позиции противника были обнаружены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы.

Минобороны показало видео уничтожения огневых позиций РСЗО "HIMARS" украинских войск.

Позиции противника были обнаружены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы. Удар нанесли высокоточным ракетным вооружением. в результате ракетного удара были уничтожены три пусковые установки РСЗО "HIMARS", три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских националистов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы Ми-28нм.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо himars, сумы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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