Минобороны показало кадры уничтожения огневых позиций РСЗО "HIMARS"

Позиции противника были обнаружены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы.

Минобороны показало видео уничтожения огневых позиций РСЗО "HIMARS" украинских войск.

Позиции противника были обнаружены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы. Удар нанесли высокоточным ракетным вооружением. в результате ракетного удара были уничтожены три пусковые установки РСЗО "HIMARS", три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских националистов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы Ми-28нм.

Видео: Минобороны России