Минобороны показало кадры штурма позиции боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Минобороны показало видео штурма позиции боевиков украинских войск в приграничном районе Курской области.
На опубликованных кадрах военнослужащие группировки войск "Север" обнаружили боевиков противника, расположившихся в лесополосе. Командованием было принято решение провести штурм данной позиции. В результате боевых действий уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.
Видео: Минобороны России
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