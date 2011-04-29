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Минобороны показало кадры штурма позиции боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

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В результате боевых действий уничтожили четырех военнослужащих противника и захватили станцию Starlink.

Минобороны показало видео штурма позиции боевиков украинских войск в приграничном районе Курской области.

На опубликованных кадрах военнослужащие группировки войск "Север" обнаружили боевиков противника, расположившихся в лесополосе. Командованием было принято решение провести штурм данной позиции. В результате боевых действий уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, курская область, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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