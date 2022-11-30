Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных на полигонах в Ростовской области

Военнослужащие ведут тактическую стрельбу из стрелкового оружия на оборудованном участке.

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных на полигонах ЮВО в Ростовской области.

На опубликованных кадрах военнослужащие ведут тактическую стрельбу из стрелкового оружия на оборудованном участке. В военном ведомстве отметили, что для ведения огня намеренно создаются неудобства, чтобы имитировать реальные боевые условия.

Также сообщается, что особенностью ведения огня для военнослужащих стала отработка точности стрельбы с выбором наиболее опасной цели и проведения разведки боем.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы комплексов РЭБ и РЭР "Леер-3".

Видео: Минобороны России