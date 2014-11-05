Российские артиллеристы уничтожили установку Krab и скопление живой силы противника.

Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска нанесли удары по позициям украинских войск. В боевых действиях участвовали военнослужащие группировки "Запад". В результате нанесенных ударов были уничтожены артиллерийская установка Krab и скопление живой силы противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ.

Видео: Минобороны России