Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские войска нанесли удары по позициям украинских войск. В боевых действиях участвовали военнослужащие группировки "Запад". В результате нанесенных ударов были уничтожены артиллерийская установка Krab и скопление живой силы противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ.
Видео: Минобороны России
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