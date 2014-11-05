  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:06
76
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт-С"

0 0

Российские артиллеристы уничтожили установку Krab и скопление живой силы противника.

Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска нанесли удары по позициям украинских войск. В боевых действиях участвовали военнослужащие группировки "Запад". В результате нанесенных ударов были уничтожены артиллерийская установка Krab и скопление живой силы противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Ми-28НМ поразил личный состав и технику ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гиацинт-с, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии