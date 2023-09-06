Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М1"

Отмечается, что за последние несколько месяцев были уничтожены более 200 беспилотников.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М1" в рамках выполнения задач спецоперации. На опубликованных кадрах расчеты уничтожают беспилотники противника. Боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении. Отмечается, что за последние несколько месяцев были уничтожены более 200 беспилотников. Также в военном ведомстве подчеркнули, что расчеты ЗРК используют радиолокационное оборудование, которое обнаруживает любые беспилотные аппараты. Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Видео: Минобороны России