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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М1"

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Отмечается, что за последние несколько месяцев были уничтожены более 200 беспилотников.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М1" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты уничтожают беспилотники противника. Боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении. Отмечается, что за последние несколько месяцев были уничтожены более 200 беспилотников. Также в военном ведомстве подчеркнули, что расчеты ЗРК используют радиолокационное оборудование, которое обнаруживает любые беспилотные аппараты.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор-м1, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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