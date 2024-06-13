Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы "Мста-Б"

Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчета гаубицы "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили боевую машину пехоты ВСУ. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. По словам командира артиллерийской батареи с позывным "Касс", цель была поражена с первого раза. Также в военном ведомстве отметили, что в ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России