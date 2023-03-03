Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Акация"

Минобороны показало видео боевой работы расчета САУ "Акация" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские войска уничтожили опорный пункт противника с замаскированным орудием ВСУ. Боевые действия велись на Авдеевском направлении. Вместе с техникой и живой силой украинских войск был уничтожен склад боекомплекта, который сдетонировал от точного попадания артиллерийского снаряда.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили гаубицу M777 на Покровском направлении.
Видео: Минобороны России
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