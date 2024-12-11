Минобороны показало кадры боевой работы расчета "Гиацинт-Б"

Минобороны показало видео боевой работы расчета орудия "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили оружие и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Каховском направлении. В военном ведомстве отметили, что расчеты "Гиацинт-Б" уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции, а также лодки противника.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.
Видео: Минобороны России
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